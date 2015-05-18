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سفير ألمانيا بمصر: السيسى سيشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية خلال زيارة برلين

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قال السفير الألمانى فى القاهرة هانس يورج هابر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى القادمة لألمانيا ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية بين الشركات الألمانية والحكومة المصرية، من بينها توقيع عقد تنفيذ محطات الكهرباء بين شركة سيمنز الألمانية ومصر والتى تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ.

اليوم السابع -5 -2015

وأكد السفير الألمانى فى تصريحات للوفد الصحفى والإعلامى المرافق للرئيس فى زيارته المزمعة لألمانيا، فى لقاء تمهيدى بالسفارة الألمانية بالقاهرة اليوم، الاثنين، على أن المانيا صديق لمصر وليست عدواً لمصر وترغب فى أن تكون دولة مستقرة ومتطورة والخلاف فى وجهات النظر لا يعنى العداء.

اليوم السابع -5 -2015

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسى لبرلين تتم بعد فترة من التوقف فى الزيارات بين قيادى البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية قوية ومستقرة إلى حد كبير، وأن ثورة يناير وجدت لها صدى طيب وإعجاب كبير فى ألمانيا، ولكن الألمانية شعرت بالدهشة من انتخاب رئيس وبرلمان من صفوف الإخوان المسلمين بعد هذه الثورة، وكانت لديها صعوبة فى استيعاب هذا التطور، ولكنه كان قرار المصريين.

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>واختتم السفير الألمانى بالقاهرة هانس يورج هابر، لقاءه الصحفيين المصريين المرافقين للرئيس السيسى فى زيارته المرتقبة إلى ألمانيا أوائل يونيو المقبل، فى لقاء تمهيدى بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، بقوله: "تحيا مصر"، وسط ابتسامة عريضة قوبلت بابتسامات من الصحفيين المصريين.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

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