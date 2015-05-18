سفير ألمانيا بمصر: السيسى سيشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية خلال زيارة برلين

قال السفير الألمانى فى القاهرة هانس يورج هابر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى القادمة لألمانيا ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية بين الشركات الألمانية والحكومة المصرية، من بينها توقيع عقد تنفيذ محطات الكهرباء بين شركة سيمنز الألمانية ومصر والتى تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ.

وأكد السفير الألمانى فى تصريحات للوفد الصحفى والإعلامى المرافق للرئيس فى زيارته المزمعة لألمانيا، فى لقاء تمهيدى بالسفارة الألمانية بالقاهرة اليوم، الاثنين، على أن المانيا صديق لمصر وليست عدواً لمصر وترغب فى أن تكون مصر دولة مستقرة ومتطورة والخلاف فى وجهات النظر لا يعنى العداء.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسى لبرلين تتم بعد فترة من التوقف فى الزيارات بين قيادى البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية قوية ومستقرة إلى حد كبير، وأن ثورة يناير وجدت لها صدى طيب وإعجاب كبير فى ألمانيا، ولكن الحكومة الألمانية شعرت بالدهشة من انتخاب رئيس وبرلمان من صفوف الإخوان المسلمين بعد هذه الثورة، وكانت لديها صعوبة فى استيعاب هذا التطور، ولكنه كان قرار المصريين.

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>واختتم السفير الألمانى بالقاهرة هانس يورج هابر، لقاءه الصحفيين المصريين المرافقين للرئيس السيسى فى زيارته المرتقبة إلى ألمانيا أوائل يونيو المقبل، فى لقاء تمهيدى بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، بقوله: "تحيا مصر"، وسط ابتسامة عريضة قوبلت بابتسامات من الصحفيين المصريين.

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