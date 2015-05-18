ننشر أول فيديو لعناصر "ولاية سيناء" يبايعون أبى بكر البغدادى مؤسس "داعش"

بث تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم "داعش" اليوم تسجيلاً مرئيًا لأول بيعة مصورة يؤديها عناصر التنظيم لأبى بكر البغدادى زعيم تنظيم "داعش"، حيث كان سبق أن تم الإعلان عن المبايعة قبل أشهر من خلال بيان نشره الحساب الرسمى للتنظيم على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى دون أن يظهر وقتها أى تسجيل مرئى للبيعة.

وظهر فى التسجيل الذى حمل عنوان "بيعة الأباة" مجموعة من عناصر التنظيم فى مكان عام يحملون سلاحًا ويرتدون زيًا عسكريًا، وكان بينهم كمال علام الذى حرص التسجيل على إبراز وجهه، بينما تم إخفاء وجوه باقى المشاركين سواء من خلال مؤثرات بصرية أو ارتداء قناع يخفى الوجه.

كما تحدث أحد الأشخاص فى التسجيل ويعتقد أنه أبو أسامة المصرى، حيث استعرض المنطلقات الشرعية للبيعة، مشيرًا خلالها أكثر من مرة إلى محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية والذى وصفه بأنه شيخ الإسلام.

وقبل نهاية التسجيل الذى بلغت مدته 8 دقائق تلى هذا الشخص نص البيعة حيث قال: "نبايع أمير المؤمنين خليفة المسلمين إبراهيم بن عواد البدرى الحسينى القرشى على السمع والطاعة وفى المنشط والمكره والعسر واليسر وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا، وأن نقول الحق حيث ماكنا ولا نخشى فى الله لومة لائم" ثم تم اختتام التسجيل ببث جزء من الكلمة الأخيرة لأبى بكر البغدادى التى حملت عنوان "انفروا خفافا وثقالا" وكان يثنى فيها على عناصر التنظيم الإرهابى.

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