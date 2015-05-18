عشان تحس بالشبع وتخفف حر الصيف الخيار البلدى هو الحل

لا تلجأ بين الوجبات لتناول اطعمة خفيفة يكفيك 3 ثمرات من الخيار البلدى الأخضر كى تشعر بالشبع التام وامتلاء البطن أيضا، نصيحة تقدمها الدكتورة نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة، والتى أكدت على أن الخيار البلدى أحد أهم الخضراوات الطبيعية التى لابد من تواجدها فى المنزل على الدوام، لفوائدها العظيمة.

فالخيار البلدى، يزيد من الشعور بعدم الرغبة فى تناول الطعام، فـ3 حبات طازجة منه، سواء مقشرة أو بالقشر تعطى للأمعاء إشارة بالشبع، لأن امتصاص الأمعاء لمكوناته يحتاج لكثير من الوقت، ما يجعلها تشعر بالجوع بعد فترة طويلة.

وتابعت أخصائية الباطنة موضحة أن الخيار البلدي، مصدر هام لترطيب الجسم والشعور ببرودته كاف للتخلص من حر الصيف، كما انه يشعر بالارتواء، ويشعر بهدوء الأمعاء لسهولة هضمه، وتناوله، مشيرة إلى أن اليخيار البدى مصدر هام أيضا لإضفاء الشعور بالشبع على الشخص، وهى معلومة يجهلها البعض.

لذا تؤكد نيفين على أن الخيار يمكن للانسان الاستعاضة به عن باقى الأطعمة الجانبية، وأضافته للسلطات والطعام البارد، للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، وللإحساس ببرودته على الأمعاء.