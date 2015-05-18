محافظ أسيوط يشهد احتفالية المحاربين القدامى بيوم الشهيد والمحارب القديم

شهد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الاحتفال الذى أقامته جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحروب لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم" بمقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بحضور اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدامى واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط والعميد علاء مرسى المستشار العسكرى للمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء بيت العائلة المصرية بأسيوط.

قدم المحافظ خلال كلمته تحية لكل أسرة فقدت شهيداً واصفاً ذلك بأنه منحة عظيمة من الله عز وجل وأكد أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لها معتبراً أن من ضحوا فى سبيل أمن الوطن وشعب مصر يستحقون أن تخلد أسماؤهم فى ذاكرة الوطن ونحن نقدر دورهم الهام وجهودهم فى تحقيق الأمن والأمان الذى يعد الركيزة الأساسية لتحقيق أى تنمية لافتاً إلى أن تكريم اليوم يعمق الشعور الوطنى بالولاء والانتماء لأبناء مصر خاصة بعد ثورتين متتاليتين فى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو كانت القوات المسلحة هى الدرع الحامى لهم كما قدم تحية لأسر شهداء الشرطة حيث إنهم يبذلون جهود مضاعفة لتحقيق الأمن فى مثل هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن وسوف يسجل التاريخ المواقف البطولية التى قدموها.

كما نقل اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية فى كلمته تحيات كل من القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة وقال إن ما مرت به مصر فى الفترة الأخيرة يجعلنا جميعاً نقف صفا واحداً ويداً واحدة لمواجهة هذه التحديات وأن تضحيات الشهداء هى الضمانة الرئيسية لبناء مصر وارتقاء حضارتها فدماء الشهداء هى التى كتبت تاريخ مصر بحروف من نور منوها أن القوات المسلحة تستدعى ذاكرة الوطن وتستعرض ما قدمه أبناؤها من أجل الدفاع عن مصر وتقديم كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على ثرى الوطن ولينعم الشعب المصرى بالأمان.

فيما أوضح اللواء أركان حرب مدير جمعية المحاربين القدماء أن الاحتفال بأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية يمثل تكريما للمبادئ السامية والقيم النبيلة التى تأسست عليها العسكرية المصرية لافتاً إلى أن مصر وقواتها المسلحة لن تنسى شهداءها الأبرار الذين أعادوا لمصر مجدها وكرامتها مؤكدًا اهتمام القوات المسلحة بأبنائها الشهداء وذويهم وفى هذا الإطار سيتم تكريم جميع أسر الشهداء والمصابين بشكل سنوى مادياً ومعنوياً.

وخلال الاحتفالية قام محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير جمعية المحاربين القدامى بتكريم أسر الشهداء والمصابين وتقديم الهدايا المادية والعينية لهم.