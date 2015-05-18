خادم الحرمين يشكر أوباما على ما حققه اجتماع كامب ديفيد من نتائج إيجابية

> أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن الشكر والتقدير للرئيس الأمريكى باراك أوباما ولقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما حققه اجتماع كامب ديفيد من نتائج إيجابية، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لبناء علاقات أوثق فى المجالات كافة بما فيها التعاون فى المجالين الدفاعى والأمني.>جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين اليوم /الاثنين/ للجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بالرياض، حيث أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفى مع الرئيس أوباما، وما جرى خلاله من تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين وحرصهما على بذل المزيد من العمل من أجل تكريسها وتعزيزها فى المجالات كافة.>وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفى أن مجلس الوزراء، ناقش جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث وتطوراتها عربيا وإقليميا ودوليا، وشدد على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجى مع الرئيس الأمريكى فى كامب ديفيد وما تضمنه من تأكيدات لتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين الجانبين، ووضع الحلول الجماعية للقضايا الإقليمية لتعزيز الاهتمام المشترك فى الاستقرار والازدهار، وما عبر عنه البيان من مواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعهد الجانبين بتوطيد العلاقات الأمريكية الخليجية بشأن مختلف القضايا من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين.

ورحب مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر الرياض تحت عنوان (من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية) تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن الأمل فى أن يتوصل الأشقاء فى اليمن إلى اتفاق يحقق أمن واستقرار اليمن وتطلعات شعبه فى إطار التمسك بالشرعية ووقف الانقلاب عليها ، مشيدا بما عبر عنه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والمشاركون فى المؤتمر من تقدير لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وللأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى ودول التحالف وما قدموه فى كل المراحل ومختلف الظروف.

>واستنكر مجلس الوزراء إقدام المليشيات الحوثية على خرق الهدنة الإنسانية من خلال الاعتداءات المتكررة على حدود المملكة وداخل اليمن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم /الثلاثاء/ الماضى بهدف إفشال الهدنة وإعاقة الجهود الإغاثية للشعب اليمني، منوها بالتزام قيادة التحالف التام بالهدنة الإنسانية وضبط النفس مراعاة للأهداف السامية لعملية إعادة الأمل لليمن والرغبة فى رفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق.

وقال الطريفى "إن مجلس الوزراء وافق على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أو من ينيبه بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار فى المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة فى مملكة اتحاد ماليزيا، والتوقيع عليه.

>كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم فى شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نيكاراجوا، والتوقيع عليه وتفويض وزير النقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المالطى فى شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا فى مجال النقل البحرى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

>