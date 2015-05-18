ضبط أوراق شركتين للنقل والرحلات لمزاولتهما العمل بدون ترخيص فى قنا

تمكن ضباط شرطة السياحة والآثار بإشراف العميد أحمد عبد الخالق مفتش مباحث السياحة لجنوب الصعيد، والعقيد محمد أبو عايد رئيس مباحث السياحة والآثار، من ضبط شركتين للنقل والرحلات تعمل بدون ترخيص.

كانت شرطة السياحة والآثار لجنوب الصعيد شنت حملة قادها كل من الرواد عمر مجاهد رئيس مباحث السياحة وحسن عبد الموجود رئيس مباحث الآثار وأحمد حراجى رئيس مباحث دندرة لضبط الشركات التى تعمل بدون ترخيص بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم ضبط شركتين للنقل والرحلات بدون ترخيص وهى شركة الجزيرة للنقل والرحلات ومقرها موقف نجع حمادى أبوتشت والشركة الكويتية ترافيل الواقعة بنفس المنطقة، حيث تم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة النشاط بدون ترخيص.

جارٍ تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.