أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط أوراق شركتين للنقل والرحلات لمزاولتهما العمل بدون ترخيص فى قنا

Google+ Print
ضبط أوراق شركتين للنقل والرحلات لمزاولتهما العمل بدون ترخيص فى قنا ضبط أوراق شركتين للنقل والرحلات لمزاولتهما العمل بدون ترخيص فى قنا
تمكن ضباط شرطة السياحة والآثار بإشراف العميد أحمد عبد الخالق مفتش مباحث السياحة لجنوب الصعيد، والعقيد محمد أبو عايد رئيس مباحث السياحة والآثار، من ضبط شركتين للنقل والرحلات تعمل بدون ترخيص.

كانت شرطة السياحة والآثار لجنوب الصعيد شنت حملة قادها كل من الرواد عمر مجاهد رئيس مباحث السياحة وحسن عبد الموجود رئيس مباحث الآثار وأحمد حراجى رئيس مباحث دندرة لضبط الشركات التى تعمل بدون ترخيص بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم ضبط شركتين للنقل والرحلات بدون ترخيص وهى شركة الجزيرة للنقل والرحلات ومقرها موقف نجع حمادى أبوتشت والشركة الكويتية ترافيل الواقعة بنفس المنطقة، حيث تم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة النشاط بدون ترخيص.

جارٍ تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365