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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المريوط

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فى تطور جديد لأكبر محاولة لردم أجزاء كبيرة من بحيرة المريوط، بحوض الـ5 آلاف الكائن بمنطقة أبيس، أكد محمد الفار، أمين نقابة صيادى بحيرة مريوط، فى تصريحات خاصة باليوم السابع، أن صيادى الحوض تصدوا لمحاولة الردم من الشركة التى تدعى أن لديها تراخيص بالردم، مشيرا إلى أن حملة إزالة موسعة قامت اليوم برفع الردم الذى حاولت الشركة وضعه فى الترعة لمسافة متر ونصف قبل التصدى لها.

وكان الصيادون فوجئوا، أمس الأول، بتواجد سيارات إحدى الشركات لردم 6 آلاف و700 فدان، أى ثلث بحيرة مريوط، مدعية حصولها على تصاريح من جهاز حماية أملاك الدولة، بأخذ قطعة من الأحواض، للاستصلاح الزراعى.

وقال الصيادون لليوم السابع، إنهم تصدوا لمحاولة الردم ووقعت مشادات كلامية بين الصيادين ومسئولى الشركة، وتم إطلاق أعيرة نارية فى الهواء من قبل مسئولى الشركة دون إصابة أحد.

وتصدى جهاز شئون البيئة ومديرية والزراعة وجهاز الثروة السمكية لتلك المحاولات وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية لتأمين البحيرة ضد أى محاولة اعتداء عليها.

رفع التعدى عن بحيرة مريوط ومحاولة لردم جزء منها -اليوم السابع -5 -2015
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رفع التعدى عن بحيرة مريوط ومحاولة لردم جزء منها

نقيب الصيادين وحملة موسعة من المنطقة الشمالية العسكرية -اليوم السابع -5 -2015
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نقيب الصيادين وحملة موسعة من المنطقة الشمالية العسكرية

القوات المسلحة تستجيب لتأمين البحيرة ضد أى تعدى -اليوم السابع -5 -2015
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القوات المسلحة تستجيب لتأمين البحيرة ضد أى تعدى


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