محافظ البحيرة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

قام الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بالإشراف على حملة تنفيذ إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة التى نفذتها الوحدة المحلية لمدينة دمنهور على محور الليثى بقرية أفلاقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
أسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 مبان بالأعمدة والخرسانة المسلحة والطوب الأحمر على مساحة 600 متر،
أسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 مبان بالأعمدة والخرسانة المسلحة والطوب الأحمر على مساحة 600 متر،
> وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالإزالة الفورية لأى تعديات أو تشوينات للمبانى المخالفة بجميع مراكز المحافظة.