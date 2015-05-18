بروتوكول تعاون بين جامعتى قناة السويس وتاسكيجى الأمريكية

وقع الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور روبى بيرى، عميد كلية الطب البيطرى نيابة عن الدكتور بريان جونسون رئيس جامعة تاكسيجى بالولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تعاون مشترك بين الجامعتين.

وأكد الدكتور إبراهيم فارس، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، أن الاتفاقية تنص على التعاون المشترك والتنسيق فى أنشطتهما بناء على الاهتمام المتبادل فى مجال البحوث، لإجراء بحوث ذات كفاءة عالية

وأشار عميد طب بيطرى القناة إلى أن التعاون بين الجامعتين من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب - تدريب أعضاء هيئة التدريس - وكتابة المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير المقررات والتكنولوجيا والتعليم.

وأضاف الدكتور إبراهيم فارس، أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز العلاقات الدولية والتعاون فى مجال التعاون من خلال التشجيع على كتابة المشاريع البحثية المشتركة، وتيسير الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل بين الجامعتين وتشجيع التعاون العلمى من خلال مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل المواد التثقيفية والتنموية المشتركة وغيرها من وسائل التعاون والمساهمة فى نشر الأبحاث .