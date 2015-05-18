​ بالصور…محافظ الوادى الجديد يتفقد رصف طرق داخليه وفرعيه

تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أحدى الشوارع الفرعية بمدينة الخارجة، ووجه بالاهتمام بجميع الطرق الفرعيه بالاحياء الشعبية والتى لا يتجاوز عرضها عن 3 متر وذلك تيسيراعلى المواطنين و الحافظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

ياتى ذلك ضمن خطه مديرية الطرق لرصف جميع الطرق الداخلية والفرعية بالمحافظة حيث بلغت اجمالى الخطه الاستثمارية لهذا العام 17.7 مليون جنيه موزعه كالتالي 11.7 مليون جنيه للطرق الداخليه بمراكز المحافظة الخمسه تمثلت فى (3 مليون جنيه لمركز الفرافره – 2.5 مليون جنيه لمركز الداخله – 2.5 مليون جنيه لمركز الخارجه – 1.7 مليون جنيه لبلاط – 2 مليون جنيه لمركز باريس)كما تخصيص مبلغ 6 مليون جنيه للطريق الدائرى

> ومن جانبه اكد المهندس مجدى الطماوى مدير عام الطرق بالوادى الجديد انه تم دعم المديرية بمبلغ 5 مليون جنيه وجارى اتخاذ ا جراءات التنفيذ طبقا للأولويات فى رصف الطرق الداخلية والفرعية