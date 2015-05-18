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بالصور.. «مستريح» جديد بإمبابة ينصب علي الأهالي في 3 ملايين جنيه

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اموال

قررت نيابة قسم إمبابة، برئاسة المستشار علاء سمير، اليوم الأثنين، بسرعة ضبط وإحضار مستريح جديد، بمنطقة إمبابة، ويدعى حمدي مجدي حمدي عبد الجواد، ووالده أيضًا، بتهمة النصب على المواطنين بالمنطقة، بقيمة 2 مليون و837 جنيه، بعدما تقدم ضده 13 محضر بقسم إمبابة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة،  التي أجراها وكيل النيابة أحمد حمدي، أن المتهم إدعى أمام المواطنين ومنهم أفراد شرطة بشارع العروبة بمنطقة إمبابة، أنه مهندس نظم ومعلومات بالجامعة الأمريكية، واوهم المجني عليهم أن الجامعة تقوم كل عدة شهور بيبع أجهزة الكمبيوتر واللاب توبات والزرع والتكيفات الخاصة بالجامعة.

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