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مخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعي تحيل المسؤولين إلى النيابة العامة

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مخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعي تحيل المسؤولين إلى النيابة العامة مخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعي تحيل المسؤولين إلى النيابة العامة

قامت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع كلِ من وزير الإسكان و محافظ كفر الشيخ، بشأن المعلومات الواردة بوجود العديد من المخالفات في إنشاء عدد 26 عمارة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الجونة بمحافظة كفر الشيخ.
> وبإجراء التحريات تبين صحة تلك المخالفات، وتم إعداد مذكرة تفصيلية بها وعرضها على السيد محافظ كفر الشيخ، والذي قام بإحالة مذكرة هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة العامة.

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