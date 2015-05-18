مخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعي تحيل المسؤولين إلى النيابة العامة

قامت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع كلِ من وزير الإسكان و محافظ كفر الشيخ، بشأن المعلومات الواردة بوجود العديد من المخالفات في إنشاء عدد 26 عمارة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الجونة بمحافظة كفر الشيخ.

> وبإجراء التحريات تبين صحة تلك المخالفات، وتم إعداد مذكرة تفصيلية بها وعرضها على السيد محافظ كفر الشيخ، والذي قام بإحالة مذكرة هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة العامة.