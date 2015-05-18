قامت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع كلِ من وزير الإسكان و محافظ كفر الشيخ، بشأن المعلومات الواردة بوجود العديد من المخالفات في إنشاء عدد 26 عمارة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الجونة بمحافظة كفر الشيخ.
> وبإجراء التحريات تبين صحة تلك المخالفات، وتم إعداد مذكرة تفصيلية بها وعرضها على السيد محافظ كفر الشيخ، والذي قام بإحالة مذكرة هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة العامة.
مخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعي تحيل المسؤولين إلى النيابة العامة
قامت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع كلِ من وزير الإسكان و محافظ كفر الشيخ، بشأن المعلومات الواردة بوجود العديد من المخالفات في إنشاء عدد 26 عمارة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الجونة بمحافظة كفر الشيخ.