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مستثمرون أجانب لـ «ONA»: الحكومة المصرية اثبتت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي

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مستثمرون أجانب لـ «ONA»: الحكومة المصرية اثبتت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي مستثمرون أجانب لـ «ONA»: الحكومة المصرية اثبتت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي

رحب مستثمرون  أجانب بقرار المصرية بإرجاء تطبيق الضريبة الراسمالية على البورصة لمدة عامين،  واصفين القرار بالرشيد.

وقال مستثمرون أجانب لوكالة أنباء  «ONA»، أن قرار فرض الضرائب أدى إلى خسائر كبيرة للبورصة على مدار قرابة العام، مشيرين الى أن تراجع الحكومة عنه اليوم، لايمكن أن يوصف بأنه موقف مهتز، لكنه تقدير للموقف ولنتاءئج التطبيق  مشيرين ان فرض الضريبة ليس عيباً لكن المشكلة الرئيسية تكمن في طريق واليات التطبيق التي أدت ألى حالة من الارتباك.

من جانبه قال تيم ديبوس، رجل أعمال،  أن فرض الحكومة  للضريبة الرأسمالية في هذا التوقيت كان خطأ كبير  وأدى إلى نتائج عكسية للسوق، مبينا أن الازمة ليست في الاستثمار الأجنبي فقط، لكن في ثقة الجميع في سوق ناشيء، مثل السوق المصري، وقوته الديموجرافية، وقال أن التراجع للتريث والدراسة مطلوب لكنه يحتاج لحوار شامل مع كافة الاطراف.

وقال وليام جيرمسون، مستثمر أنجليزي، أن انعاكسات التراجع عن تطبيق قرار فرض الضرائب الراسمالية كان سريعاً وردة فعل السوق كانت ايجابية بشكل كبير، مشيراً إلى أن  كثير من الدول فرضت ضرائب وتراجعت عنها بعدما ثبت أنها بحاجة لدراسة في أليات التطبيق اذا سمحت ظروفها،  مضيفا أن الحكومة المصرية اثببت مصداقيتها أمام المجتمع الدولي باصلاحات إقتصادية مؤثرة وكبيرة، وبالتالي  فإن دراسة تأثيرات هذا القرار جاء لتلافي التاثير على تريب بين بورصات الدول الناشئة مع نضوب السيولة وغيرها من السوق.

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