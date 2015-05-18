عشان تتخلص من وجع العظام لحم الأرانب هو الحل

من منا لا يعانى من آلام بالجسم وتكسير العظام، والشعور بالرغبة فى النوم بشكل دائم، والراحة والحصول على فترات كثيرة متقطعة من الراحة، ورغم ذلك لا يرتاح.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أكد على أن الشعور بتكسير الجسم والخمول يمكن تفاديه باتباع أنظمة غذائية كثيرة صحية، وهى توفر للجسم القدر الأعلى من النشاط والحيوية، والشعور "بالفوقان"، كما تحميه أيضا من الخمول الفكرى والذهنى والذى يؤثر بشدة على حياته العملية.

ونصح منيسى بضرورة أن يتناول الشخص الشاعر على الدوام بالكسل، الأطعمة التى تحتوى على البروتين النقى، أى البروتين الذى يفيد الجسم ويحسن وظائفه لتعمل بكفاءة عالية فيصبح من قدراتها أن تتحمل الجهد والضغط البدنى والذهنى، فلا يشعر بعدها بالكسل.

ومن أهم الأطعمة التى تمد جسم الإنسان بالنشاط والحيوية، كما يذكرها الدكتور محمد المنيسى لنا، هى اللحوم والبروتين النقى الموجود فى اللجوم البيضاء، لا الحمراء، كلحوم الأرانب التى تتمتع بلحم أبيض مفيد للجسم شريطة طهيه بطريقة سليمة، فلا يزيد من الكوليسترول أو يرهق القلب والمعدة ويشعر الجسم بالخمول، ولا ننسى لحم الدواجن ذات الجودة العالية والأسماك والمأكولات البحرية.