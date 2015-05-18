دراسة إسبانية: المكسرات تقى من أمراض القلب والشرايين

قالت دراسة أجريت مؤخرا فى إسبانيا للنظر فى تأثير الوقاية الأولية من أمراض القلب والشرايين على أكثر من 7000 شخص من كبار السن، بتناول 3 حصص من المكسرات أسبوعيا، كانت النتيجة خفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 39%، بينما انخفضت مخاطر الإصابة بالسرطان إلى 40%.

ووفقا لصحيفة جران إيبوكا الإسبانية فقد أوضح خورجى سالاس سالفادور الأستاذ بجامعة روفيرا فيرجيلى بمدينة تاراجونا الكتالونية، أن عين الجمل أقوى أنواع المكسرات التى تخفض من خطر أمراض القلب حيث نصل النسبة إلى 55% .

ويؤكد سلفادور أن الباحثين غير قادرين حتى الآن معرفة سبب تفوق عين الجمل على المكسرات الأخرى فى خفض خطر الوفاة نتيجة لأمراض القلب، ولكنه أشار إلى احتمالية أن هذا يعود إلى حمض الألفا ليونيك والمواد الأخرى التى توجد به إلى جانب الألياف والمعادن الأخرى مثل الكالسيوم والماغنسيون والبوتاسيوم وهذا من شأنه أن يساهم فى حماية صحة الإنسان.



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