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سحب أول رخصة لشركة سياحة فى 2015 لاتهامها بالنصب على 20 حاجا

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سحب أول رخصة لشركة سياحة فى 2015 لاتهامها بالنصب على 20 حاجا سحب أول رخصة لشركة سياحة فى 2015 لاتهامها بالنصب على 20 حاجا
سحبت الإدارة العامة لشرطة السياح والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة أول رخصة شركة سياحية لهذا العام، بعد نصبها على الحجاج، وذلك تحت إشراف اللواء علاء السباعى.

وفى التفاصيل، تلقى العقيد محمد عطية رئيس مباحث الشركات بشرطة السياحة، إخطارًا من وزارة السياحة بتنفيذ قرار غلق وسحب رخصة شركة لاتهامه بالنصب على 20 حاجًا ومعتمرًا العام الماضى.

داهم المقدم علاء رشاد والرائد أحمد يحيى ضابطى مباحث الشركات، مقر الشركة بحى عابدين وسحبا رخصتها التى يستغلها صاحبها فى النصب على راغبى السفر.


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