بالصور: إطلالات النجمات في حفل Billboard بمستوى متدنٍ

يبدو أن إطلالات السجادة الحمراء في مهرجان كان تفوقت بمراحل على نجمات الموسيقى في حفل Billboard ليلة البارحة، حيث بدت إطلالات نجمات الموسيقى العالميات متواضعة أو سيئة إن صح القول مع حضور تايلر سويفت Taylor Swift وجينفر لوبيز Jennifer Lopez.

اختارت المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez تصميماً شفافاً بالكامل من المصمم اللبناني شربل زوي حتى بدت كالعارية على السجادة الحمراء، أما بريتني سبيرز Britney Spears فقد غطت جسمها بالكامل بفستان طويل الأكمام يحمل توقيع المصمم يوسف الجسمي، وجاءت تايلر سويفت Taylor Swift بإطلالة بسيطة ببدلة براقة.

ويبدو أن اللون الأبيض هو سيد الحفل، حيث ظهرت به جميع النجمات المذكورات، بالإضافة للمغنية ريتا أورا Rita Ora التي بدت وكأنها قامت بقص "ملاية السرير" لترتديها على السجادة الحمراء بتصميم مكشوف بشكل فاضح وغير جذاب.

ويجب أن نذكر أن النجمات الشابات قد تفوقن هذه المرة بإطلالات عصرية أنيقة، حيث اختارت كايلي جينر Kylie Jenner فستاناً قصيراً من Balmain، بينما كشف المصمم أوليفييه راوستغ عن تعاون دار Balmain مع H&M في إطلالة كيندال جينر Kendall Jenner وإطلالة جوردان دان Jourdan Dunn اللتين ارتدتا أول القطع في هذا التعاون، ومن ناحية أخرى، ظهرت ملكة جمال أمريكا السابقة أوليفيا كالبو Olivia Culpo بتصميم رائع من إيلي صعب متفوقة بإطلالتها على جميع الحاضرات في هذا الحفل.

اخترنا لك باقة من أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل Billboard السينمائي الذي أقيم الليلة الماضية في مدينة لاس فيغاس، شاهديها وأخبرينا برأيك.

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