محافظ البحيرة يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويطمئن على جاهزية اللجان

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الجمهورية الإعدادية بنات بدمنهور التى تضم 25 لجنة بإجمالى عدد 524 طالبا للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وجاهزية اللجان، وتوافر كافة سبل الراحة للتلاميذ والمراقبين خلال أداء الامتحانات.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 76 ألفا و599 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام 519 لجنة فى 18 إدارة تعليمية بدائرة المحافظة، بالإضافة لـ6256 طالبا وطالبة يؤدن امتحانات شهادة الإعدادية المهنية أمام 38 لجنة.