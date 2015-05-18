انتقالات - ظهير الحدود يكشف لـ في الجول: كيف وقع للزمالك.. وهل فعلا هو غير مرغوب فيه؟

بعد أيام من توقيع عمر سعد الظهير الأيسر لحرس الحدود عقود انضمامه للزمالك ظهرت أصوات تقول إنه غير مرغوب فيه في القلعة البيضاء. هل هذا حقيقي؟ هذا ما يكشفه اللاعب لـFilGoal.com.

يسعى الزمالك لتعويض غياب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر المعار لأهلي جدة في حال قرر النادي الأبيض بيعه نهائيا.

وكان الخيار الأول للزمالك لتعويض عبد الشافي هو عمر سعد.. وقد وقع للقلعة البيضاء في يناير الماضي، ما انفرد به FilGoal.com وقتها. (اضغط هنا)

حكاية الصفقة

ويروي عمر سعد لـFilGoal.com تفاصيل الصفقة ويرد على الأصوات التي تقول إن مسؤولي النادي الأبيض لا يريدون اتمام التعاقد.

وقال عمر: "المفاوضات مع الزمالك بدأت في أكتوبر الماضي خلال مباراة الحدود أمام الفريق الأبيض".

وحكى "بين شوطي المباراة ذهبت لتحية محمد صلاح (مدرب الزمالك) لأنني أحترمه كثيرا وبيننا علاقة ود منذ زمن بعيد".

وتابع "سألني كابتن صلاح، كم يتبقى في عقدك؟".

وأردف "قلت له عاما. فقال لي شد حيلك. لا توقع لأحد وسنتحدث معك لاحقا".

وأضاف "ركزت في الملعب ولم أشتت نفسي بأي شيء. حتى اتصل بي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وتحدثنا وتفاوضنا ووقعت على عقود انضمامي للزمالك كوني لاعبا حرا من الناحية القانونية".

"عمر مينفعش"

ويضيف اللاعب صاحب الـ26 عاما "فوجئت بحملة بعد التوقيع إن هناك أصواتا تقول إنني لا أصلح. لكن هذا زادني إصرارا".

وكشف "تحدث معي مرتضى منصور رئيس الزمالك وقال لي نحن لا نرجع في كلمتنا وأنت معنا الموسم المقبل".

وأفاد "الآن تركيزي بالكامل ينصب على حرس الحدود من أجل البقاء في الدوري".

وأكمل "أحترم نادي الزمالك وأتمنى الانضمام إليه. لكن حتى هذه اللحظة لم يتحدث أحد معي بأنني لن أنضم الموسم المقبل. كل مجلس الإدارة يريد إتمام التعاقد".

وشدد عمر سعد "في كل الأحوال رغبتي الأولى هي الزمالك. لكن لو حدث أي شيء فأنا أيضا أمتلك خمسة عروض من أندية في الدوري الممتاز منها الإسماعيلي وسموحة".