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فوز الأهلي بملعبه 2-1 = تأهل مرة وخروج بفعل فاعل مرة

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فوز الأهلي بملعبه 2-1 = تأهل مرة وخروج بفعل فاعل مرة فوز الأهلي بملعبه 2-1 = تأهل مرة وخروج بفعل فاعل مرة

التأهل ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه في كأس الكونفدرالية الإفريقي سيكون هدف الأهلي حين يحل ضيفاً على الإفريقي التونسي بملعب رادس في مطلع يونيو المقبل.

الأهلي فاز بالسويس بهدفين مقابل هدف، وعليه تفادي الخسارة بهدف نظيف أو بفارق هدفين أو أكثر للبقاء في البطولة والتأهل لمرحلة المجموعات. موقف يواجهه الأهلي للمرة الثالثة فقط في تاريخه الإفريقي الطويل الذي بدأ عام 1976.

حيث سبق للأهلي الفوز بملعبه في أحد أدوار خروج المغلوب بنتيجة 2-1 مرتين فقط إفريقياً. نجح في الدفاع عن هذه النتيجة مرة، بينما أخفق بفعل فاعل في الثانية..

دوري الأبطال 2002 – دور الـ32

الأهلي التقى بفريق أوسيريان فاستاك الكيني في دور الـ32 لدوري الأبطال 2002. فاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة بنتيجة 2-1 وسجل له يومها خالد بيبو الهدفين. ونجح الأهلي في الدفاع عن تلك النتيجة بالعودة من كينيا بالتعادل السلبي ليبلغ الدور التالي. وخرج الأهلي في هذا العام من دوري المجموعات.

دوري الأبطال 2010 – الدور نصف النهائي

أما المرة الثانية فكانت أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال 2010 حين فاز الأهلي في القاهرة 2-1 وسجل له يومها محمد فضل وأحمد فتحي. لكن الفريق الأحمر ودع البطولة بالخسارة في مباراة الإياب بتونس بهدف سجله النيجيري مايكل إينرامو في الدقيقة الأولى باليد.. وانتهت المباراة بهذا الهدف ليودع الأهلي البطولة التي خسرها الترجي في النهائي أمام مازيمبي الكونجولي.

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