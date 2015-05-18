أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الإفريقي: خسرنا أمام الأهلي لأسباب لا نحب التحدث عنها

Google+ Print
مدرب الإفريقي: خسرنا أمام الأهلي لأسباب لا نحب التحدث عنها مدرب الإفريقي: خسرنا أمام الأهلي لأسباب لا نحب التحدث عنها

يعتقد صلاح الفاسي مدرب حراس مرمى الإفريقي التونسي أن الخسارة من الأهلي 2-1 في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية بسيطة ويمكن تداركها.

وحول الأهلي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه الإفريقي في ذهاب دور الـ16 من الكونفدرالية.

ويستضيف الإفريقي المارد الأحمر أحد أيام 5 أو 6 أو 8 يونيو المقبل في مباراة الإياب.

وقال الفاسي في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" التونسية: "كانت مباراة متوازنة، واعتقد أن الخسارة صغيرة".

وتابع "سجلنا أولا، ولكن الأهلي عاد للمباراة لأسباب ليس من عاداتنا التحدث عنها".

وواصل متما "حتى قبل نهاية المباراة كنا قادرين على تسجيل الهدف الثاني، والإفريقي يستطيع التأهل من تونس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع