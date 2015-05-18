مدرب الإفريقي: خسرنا أمام الأهلي لأسباب لا نحب التحدث عنها

يعتقد صلاح الفاسي مدرب حراس مرمى الإفريقي التونسي أن الخسارة من الأهلي 2-1 في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية بسيطة ويمكن تداركها.

وحول الأهلي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه الإفريقي في ذهاب دور الـ16 من الكونفدرالية.

ويستضيف الإفريقي المارد الأحمر أحد أيام 5 أو 6 أو 8 يونيو المقبل في مباراة الإياب.

وقال الفاسي في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" التونسية: "كانت مباراة متوازنة، واعتقد أن الخسارة صغيرة".

وتابع "سجلنا أولا، ولكن الأهلي عاد للمباراة لأسباب ليس من عاداتنا التحدث عنها".

وواصل متما "حتى قبل نهاية المباراة كنا قادرين على تسجيل الهدف الثاني، والإفريقي يستطيع التأهل من تونس".