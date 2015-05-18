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بالصور .. حزب المؤتمر: الإرهاب لن ينال من عزيمة وروح المصريين

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بالصور .. حزب المؤتمر: الإرهاب لن ينال من عزيمة وروح المصريين بالصور .. حزب المؤتمر: الإرهاب لن ينال من عزيمة وروح المصريين

عقد حزب المؤتمر مساء أمس الأحد، مؤتمرا شعبيا بمنطقة الترول بالمطرية، لدعم امانة المطرية بالحزب ضد الإرهاب ولتنظيم هيكلها ووحداتها الحزبية، وذلك بحضور اللواء أمين راضى الأمين العام للحزب، والمهندس جمال حنفى طه نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة وعدد من القيادات بالحزب، إلى جانب ممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية.

وقال اللواء أمين راضى الامين العام للحزب، ان قيمة الحزب فى أماناته، مشيرا الى ان القيادات دورها خدمة أعضاء الحزب وتلبية مطالبهم، مؤكدا على ان حزب المؤتمر حزب واعد ، وجئنا اليوم لدعم أماناته ضد الإرهاب ولمواجهة كل من يحاول العبث بأمن وإيذاء المصريين.

من جانبه أكد المهندس جمال حنفى نائب رئيس الحزب، ان الإرهاب لن ينال من عزيمة وروح المصريين ، مشيرا الى ان حزب المؤتمر يدعم جميع اماناته ووحداته ضد الإرهاب وضد التدمير والخراب.

وطالب حنفى المشاركين فى المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين.

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