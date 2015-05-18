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عشان ما ينضحكش عليكى..التلقيح الصناعى لا يحتاج سوى 20 دقيقة عند الطبيب

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عشان ما ينضحكش عليكى..التلقيح الصناعى لا يحتاج سوى 20 دقيقة عند الطبيب عشان ما ينضحكش عليكى..التلقيح الصناعى لا يحتاج سوى 20 دقيقة عند الطبيب
الحمل والإنجاب هو حلم كل زوجين فى بداية حياتهما الزوجية، وعندما يتأخر الحمل يسود بينهما الشعور بالقلق، ويذهبون للعديد من الأطباء بعد مرور العام الأول من الزواج، وذلك لمعرفة أسباب التأخر، وفى حالة وجود بعض المشاكل قد يلجآن لعمل التلقيح الصناعى الذى انتشر مؤخرا.. وهنا يجب أن نعرف ما هو التلقيح الصناعى.

وحول ذلك يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، إلى أن التلقيح الصناعى يعد علاج للأشخاص المصابين ببعض المشكلات التى تسبب تأخر الإنجاب بطريقة طبيعية، ويبدأ من خلاله فصل الحيوانات المنوية السريعة عن البطيئة أو غير المتحركة، وذلك عن طريق غسل الحيوانات المنوية.

ويتابع د.وائل أنه يتم اختبار الحيوانات المنوية السريعة والمركزة، ثم يتم إدخالها للرحم فى اليوم الذى يكون فيه المبيض قد أنتج بويضة واحدة أو أكثر ليتم تلقيحها.

ويضيف استشارى النساء والتوليد أن الحيوانات المنوية تبدأ بالسير فى رحلتها بداية من الدخول إلى قنوات فالوب، إلى أن تقوم بالتلقيح من البويضة للحمل.

وأخيرا يوضح استشارى النساء والتوليد أن هذه العملية "التلقيح الصناعى" تاخذ من 15 إلى 20 دقيقة، وتتم فى العيادة الخاصة بالطبيب ولا تستدعى الذهاب للمستشفيات لإجراء عمليات.

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مصر 365