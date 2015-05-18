مع قدوم الصيف.. احترس التكييف يعرضك لالتهابات الشعب الهوائية وحساسية الصدر

فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، كثيرًا ما نخرج من مكان التكييف البارد إلى درجة حرارة الجو المرتفعة، وهو ما يتسبب فى حدوث بعض المضاعفات والأضرار الصحية.

حول هذا يقول الدكتور عاصم العيسوى، أستاذ أمراض الصدر كلية الطب جامعة الفيوم، أن الخروج من التكييف إلى جو مرتفع الحرارة، وبالأخص التكييف المركزى الذى يساعد على نقل العدوى بشكل سريع، قد يتسبب ذلك فى حدوث مضاعفات تؤثر على صحة الصدر، وتؤدى إلى الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية وزيادة فرص الإصابة بحساسية الصدر.

ويتابع د. عاصم العيسوى أن التهابات الشعب الهوائية تظهر أعراضها على شكل كحة وبلغم وارتفاع فى درجة الحرارة وهو ما نطلق عليه دور برد الصيف، أما بالنسبة لحساسية الصدر فتظهر الأعراض كحة فى أوقات معينة سواء عند الاستيقاظ من النوم أو قبل النوم وبلغم عند الاستيقاظ.

ويضيف أستاذ أمراض الصدر أن علاج التهابات الشعب الهوائية، تكون من خلال مضاد حيوى ومضاد للالتهابات وأدوية السعال، مضيفًا أن أفضل علاج لحساسية الصدر هو البخاخة الموسعة للشعب الهوائية، وعلاج وقائى يتمثل فى نوع معين من البخاخات وبعض الأقراص يتم أخذها قبل النوم.

>ويوصى ببعض النصائح لتجنب الأضرار الصحية التى تحدث بسبب الخروج من الجو البارد للجو المرتفع الحرارة، وذلك بعدم الخروج بشكل مفاجئ للجو الحار وعند الخروج يجب أن يتم التحرك بشكل تدريجى ولا يجب الخروج إذا كان الشخص عرقان ويمكن شرب بعض المياه الفاترة.