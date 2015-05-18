الصحة تطلق حملة لتنظيم الأسرة فى المناطق النائية بالإسكندرية

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن الوزارة أطلقت اليوم الاثنين، حملة لتنظيم الأسرة فى المناطق النائية والأكثر احتياجا والعشوائية بالإسكندرية، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأكد وزير الصحة، فى تصريحات له، أن الحملة ستعتمد على 17 عيادة متنقلة لتقديم وسائل وخدمات تنظيم الأسرة والعلاجات الخاصة بالصحة الإنجابية بالمجان، فى قرى البناجر ببرج العرب ومناطق النهضة وحارس والوقاد والخمسماية بالعامرية، ومناطق شرق الإسكندرية وقرى عزيز وأبيس ومأوى الصيادين بغرب الاسكندرية، والبعيدة عن خدمات الوحدات الصحية الثابتة، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى وهيئة تعليم الكبار والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

وأشار الدكتور عاطف الشيتانى رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوزارة، إلى أنه سيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة الممتدة المفعول للسيدات المستهدفات من الحملة، بعد أن لاقت قبولا من السيدات فى المناطق المحرومة بعدة محافظات خلال الحملات السابقة، مثل اللولب النحاسى الذى يمتد مفعوله 12 سنة والكبسولات تحت الجلد التى يمتد مفعولها إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى كالحبوب والحقن الشهرية، لتلبية الاحتياجات المختلفة لكل سيدة على حدة بحسب ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، تبعا للمشورة التى سيقدمها الفريق الطبى بكل عيادة متنقلة.

وقال الدكتور شوقى محمدى عزيز، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالإسكندرية، إن هيئة تعليم الكبار ستجرى امتحانات فورية لمحو الأمية للسيدات الراغبات فى الحصول على شهادة محو الأمية من المستهدفات من الحملة، تسهيلا عليهن وتشجيعا لهن للاستفادة من جميع الخدمات التى تواكب الحملة، ومنها استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات الآتى لم يستخرجنها من قبل، والحصول على قروض صغيرة التى تقدمها مديرية التضامن للسيدات المحتاجات إليها.

وأوضح شوقى أنه سبقت الحملة تنويهات عن موعد انطلاقها من خلال لافتات وضعت فى أماكن بارزة بتلك المناطق، وعن طريق الرائدات الريفيات اللاتى يطفن البيوت لتوعية السيدات بمواعيد الحملة والخدمات التى ستقدمها، وبالتعاون مع رجال الدين من الشيوخ والقساوسة الذين تناولوا قضية تنظيم الأسرة فى خطبهم.

وقالت غادة منير فؤاد مفتش التمريض بمديرة الصحة بالإسكندرية، أن كل عيادة متنقلة ستبدأ العمل من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وسيكون بها اثنتان من فريق التمريض وطبيبتان، وتقوم الممرضة بتقديم المشورة للسيدة التى تستخدم بالفعل وسيلة لتنظيم الأسرة، وتحديد ما إذا كانت فى حاجة إلى كشف من الطبيبة أم لا.