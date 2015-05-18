لحواء.. 6 مشاكل فى قناة فالوب تتسبب فى العقم

وحول ذلك يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن هناك عدة أسباب تؤدى للعقم وتأخر الإنجاب من أهمها حدوث مشاكل فى " قناتا فالوب"، ومنها:
1- قد تحدث التهابات مزمنة فى قناتا فالوب، وذلك يرجع إلى حدوث احتقان أكثر من 3 سم، وهذا الالتهاب يتسبب فى انسداد فى القناة، مما يتسبب فى منع مرور البويضة وعدم وصولها فى الوقت المناسب للتخصيب.
2- هذه الالتهابات قد تتسبب فى حدوث التصاقات فى الحوض نتيجة لبكتريا " الكلاميديا" أو الإصابة ببعض الأمراض التناسلية كالسيلان، مما يتسبب فى حدوث اضطرابات فى حركة البويضة المخصبة داخل الرحم، وقد تتسبب فى تلف قناة فالوب.
3- قد تصاب المرأة بمشكلة فى بطانة الرحم الناتجة عن الالتهابات وهذا يتسبب فى فشل جلب البويضات إلى قناة فالوب، فيؤخر عملية الحمل.
4- حدوث حمل خارج الرحم يتسبب فى الالتصاقات فى إحدى القنوات نتيجة عملية جراحية.
>5- كما أن قصر طول إحدى القنوات أى يصبح أقل من 4 سم يتسبب فى العقم.
>6- إصابة احدى المبيضين أو قنوات فالوب بأورام تؤثر بطريقة سلبية على عمل ووظيفة قناة فالوب مما يجعلها سبب للإصابة بالعقم.