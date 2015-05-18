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لحواء.. 6 مشاكل فى قناة فالوب تتسبب فى العقم

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لحواء.. 6 مشاكل فى قناة فالوب تتسبب فى العقم لحواء.. 6 مشاكل فى قناة فالوب تتسبب فى العقم
بعد مرور العام الأول من الزواج دون حدوث حمل، يبدأ كل من الزوجين فى السعى وراء معرفة السبب، وهناك عدده عوامل لتأخر الحمل من أهمها انسداد قناتا فالوب.

وحول ذلك يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن هناك عدة أسباب تؤدى للعقم وتأخر الإنجاب من أهمها حدوث مشاكل فى " قناتا فالوب"، ومنها:

1- قد تحدث التهابات مزمنة فى قناتا فالوب، وذلك يرجع إلى حدوث احتقان أكثر من 3 سم، وهذا الالتهاب يتسبب فى انسداد فى القناة، مما يتسبب فى منع مرور البويضة وعدم وصولها فى الوقت المناسب للتخصيب.

2- هذه الالتهابات قد تتسبب فى حدوث التصاقات فى الحوض نتيجة لبكتريا " الكلاميديا" أو الإصابة ببعض الأمراض التناسلية كالسيلان، مما يتسبب فى حدوث اضطرابات فى حركة البويضة المخصبة داخل الرحم، وقد تتسبب فى تلف قناة فالوب.

3- قد تصاب المرأة بمشكلة فى بطانة الرحم الناتجة عن الالتهابات وهذا يتسبب فى فشل جلب البويضات إلى قناة فالوب، فيؤخر عملية الحمل.

4- حدوث حمل خارج الرحم يتسبب فى الالتصاقات فى إحدى القنوات نتيجة عملية جراحية.
>5- كما أن قصر طول إحدى القنوات أى يصبح أقل من 4 سم يتسبب فى العقم.
>6- إصابة احدى المبيضين أو قنوات فالوب بأورام تؤثر بطريقة سلبية على عمل ووظيفة قناة فالوب مما يجعلها سبب للإصابة بالعقم.

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مصر 365