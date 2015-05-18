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السجن المؤبد لـ17 إخوانيا بقضية الشروع فى قتل المتظاهرين بالدقهلية

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السجن المؤبد لـ17 إخوانيا بقضية الشروع فى قتل المتظاهرين بالدقهلية السجن المؤبد لـ17 إخوانيا بقضية الشروع فى قتل المتظاهرين بالدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر وعضوية كل من طارق خيرى ومحمد السيد بالحكم بالسجن المؤبد على 17 من أعضاء جماعة الإخوان والسجن 5 سنوات لآخر فى الجناية رقم 25691 لسنة 2014 قسم أول المنصورة من بينهم 3 حضورى و15 غيابى المنصورة والمتهمين بالشروع بقتل سيد العيسوى وإطلاق النار على شباب المتظاهرين داخل ميدان الثورة.

قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من عامر مسعد عبده جبر محمد أحمد جبر خلف الله وأحمد محمد عبده ومحمد سعد أحمد سعد وأحمد سعد محمد سعد وإسلام زين العابدين الشحات وإسلام محمد رضا البدراوى وعمرو محمد ناجى عبد الجواد والشحات عبد المنعم الحفناوى وسعد أحمد سعد الحسينى وإيهاب توفيق أحمد أبو الخير وأحمد معتمد عبد الرازق وعبد الدايم أبو الفتوح ومحمد طلعت أحمد شيبس وإبراهيم العراقى على العراقى وجمال أحمد الشربينى وناصر ذكى محمد الفراش والسجن 5 سنوات لخالد حمد مصطفى.


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