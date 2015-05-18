التموين: توصيل السلع من سوق العبور إلى تجار التجزئة لتقليل تكاليف النقل

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع آلية لنقل السلع من سوق العبور إلى تجار التجزئة لتقليل تكاليف النقل والتداول، مما يؤدى إلى خفض أسعار السلع والخضر والفاكهة، وأيضا سيتم توفير اللحوم الطازجة معبأة فى عبوات محددة الأوزان لتسهيل عمليات البيع للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى البيع الحر للحوم لمن يرغب من المواطنين.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات اليوم، أنه جار ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بفروع المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات للعمل على توفير المنتجات للمواطنين، وذلك بأسعار منخفضة تتراوح ما بين 20 و25%، لافتة إلى أنه سيعقد اجتماعا مع الشركات الكبرى لبحث توفير المنتجات بأسعار منخفضة.

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