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سنغافورة تطالب إيران بالتحقيق في إطلاق النار على سفينة في الخليج

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سنغافورة تطالب إيران بالتحقيق في إطلاق النار على سفينة في الخليج سنغافورة تطالب إيران بالتحقيق في إطلاق النار على سفينة في الخليج

طالبت حكومة جمهورية سنغافورة إيران، بإجراء تحقيق في حادث إطلاق نار باتجاه سفينة تحمل علم سنغافورة في الخليج.

وأصدرت إدارة شؤون الملاحة في سنغافورة ، اليوم الاثنين، بياناً ال : “حرية الملاحة وحركة السفن التجارية تعتبر مهمة جدا لسنغافورة وغيرها من الدول المنخرطة في التجارة البحرية”، مؤكداً أن الحادث المذكور يعد خرقاً صارخا للقانون الدولي.

يذكر أن 5 زوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، أطلقت الخميس 14 مايو/أيار، أعيرة نارية باتجاه سفينة شحن تحمل علم سنغافورة في الخليج.

ونقلت “رويترز” عن مصادر إعلامية أنه بعد إطلاق نار تحذيري استدارت سفينة الشحن “الباين ايتيرنيتي” وتوجهت إلى المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة.

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