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استنفار أمني من الجيش والشرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس

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استنفار أمني من الجيش والشرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس استنفار أمني من الجيش والشرطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس

شهدت محافظة السويس صباح اليوم الإثنين، حالة من التكثيف الأمني والاستنفار، بشكلِ ملحوظ من قبل قوات الجيش والشرطة، بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي، وهو النفق الذي يصل بين ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.

و قال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، في تصريحات صحفية، أن حالة التكثيف والاستنفارالأمني، هو إجراء إحترازي بالتواكب مع مطاردة العناصر الإرهابية والحملات الأمنية، التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة، لتطهير البؤر الإجرامية بسيناء.

و أضاف أن حالة التكثيف والطوارئ الأمني، مستمرة بجميع أنحاء المحافظة عقب إنتهاء محاكمة محمد مرسي بقضية الهروب والتخابر، والتي حكم عليه بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي.

و تابع أن هناك تنسيق كامل مع قوات الجيش الثالث، للتعامل مع أي تجمعات إخوانية مخالفة للقانون، وأن هذه التجمعات سيتم التعامل معها بكل حزم بقوة القانون.

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