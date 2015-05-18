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بحث توصيل الصرف الصحي لقرى مركز طما بسوهاج

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بحث توصيل الصرف الصحي لقرى مركز طما بسوهاج بحث توصيل الصرف الصحي لقرى مركز طما بسوهاج

18 مايو 2015 | 11:46 صباحاً

التقى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمهندس عاطف عزت مدير مشروع دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر “هيئة المعونة الأمريكية”، لبحث مشروعات الصرف الصحى المزمع تنفيذها بالمحافظة، حيث أكد محافظ سوهاج خلال اللقاء، على ضرورة مساهمة المجتمع المحلي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض رئيس مياه سوهاج خلال اللقاء مشروعات الصرف الصحي المقترح تنفيذها بمركز طما فى قرى الشوكا وسلامون والحما وجزيرة طما والسكساكا وقاو غرب.
> حيث تم تحديد الأراضي اللازمة لتنفيذ محطات الرفع، كما أنه جاري إعداد التصميمات ومستندات الطرح لبدء التنفيذ.

 

2015-05-18

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