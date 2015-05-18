قبل إنريكي.. 4 مدربين قادوا برشلونة للتتويج في موسمهم الأول

أصبح لويس إنريكي خامس مدرب يحقق لقب الدوري الإسباني في موسمه الأول مع نادي برشلونة.

حقق نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى في تاريخه كمدرب بعد فوز برشلونة على أتليتكو مدريد بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي في الجولة 37 من عمر المسابقة.

وسبق إنريكي لهذا الإنجاز 4 مدربين فقط، آخرهم هو الراحل تيتو فيلانوفا، مساعد جوسيب جوارديولا سابقا، الذي حقق الدوري موسم 2012-2013.

مدرب بايرن ميونيخ الحالي جوارديولا توج باللقب موسم 2008-2009، الموسم الاستثنائي لبرشلونة الذي حقق فيه جميع الألقاب، 6 بطولات.

وقبل 11 سنة من تتويج جوارديولا الأول مع برشلونة بالدوري كمدرب، حقق الهولندي لويس فان جال نفس الأمر حين تولى المهمة في موسمه الأول 1997-1998.

بينما يعود التتويج بالدوري في أول موسم لمدرب مع برشلونة لأكثر من نصف قرن من الزمان، حين تمكن جوسيب ساميتير إحراز اللقب موسم 1944-1945.

ويقدم برشلونة مع إنريكي موسما مذهلا لم يتوقعه الكثيرين في البداية. توج بالدوري، سيخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، وسيواجه يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال.

وقد يسير إنريكي على نهج المدرب العبقري جوارديولا الذي حقق الثلاثية التاريخية في أول موسم له مع برشلونة، بل ذهب لأبعد من ذلك وحقق ستة ألقاب من أصل ستة ذلك الموسم (2008-2009).