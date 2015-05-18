المذيعة الإيطالية الشهيرة إيمانويلا لـ في الجول: أنتظر محمد صلاح في يوفنتوس

إيمانويلا ياكوينتا، إبنة عم المهاجم الإيطالي العملاق فينشينزو ياكويتا بطل العالم مع المنتخب الإيطالي في 2006. بدأت حياتها كـ"موديل" حتى صارت من أشهر مذيعات إيطاليا، مؤخراً بدأت في توقع نتيجة مباريات فريقها المفضل يوفنتوس.

خمنوا ماذا؟ التعادل أمام الريال بهدف لهدف في دوري الأبطال والفوز على الإنتر بهدفين لهدف في الدوري. هذا هو ما حدث في الأسبوع الماضي والحالي وهو ما توقعته إيمانويلا .

وFilGoal.com حاور إيمانويلا التي كانت شاهدة على هدفي النجم المصري محمد صلاح مهاجم فيورنتينا في شباك اليوفي في كأس إيطاليا هذا العام.

-في البداية نريد أن نعرف كيف بدأتي حياتك المهنية؟

بدأت حياتي في مسابقات الجمال حتى عام 2006، بعدها اتجهت للعمل في القنوات الإيطالية كموديل مثل ميديا ست والراي.

شغفي بكرة القدم قادني للعمل في المجال الرياضي في برنامج الأحد الرياضي على قناة الراي حتى أتت الفرصة في عام 2013 حيث خضت تجربة التقديم وذلك من خلال برنامج "كامبيوناتو دي كامبيوني" عبر أوديون تي في، الآن أعمل في كنال إيطاليا 53 كمقدمة برامج.

- منذ متى بدأتي في تشجيع يوفنتوس؟

منذ أن كنت طفلة صغيرة، روبيرتو باجيو كان له دور كبير في هذا الأمر، كان هو نجمي المفضل.

- كيف ترين يوفنتوس هذا الموسم؟

أنا سعيدة بالنتائج التي يحققها الفريق ، لم يكن من السهل أبداً إخراج ريال مدريد من دوري الأبطال ، الآن نحن ذاهبون لبرلين من أجل الفوز ، هكذا قال بطلنا بوفون وأنا أصدقه في ذلك".

- من الأفضل برأيك .. كونتي أم أليجري؟

دائماً أفضل كونتي عن أليجري لكن الأخير يؤدي موسم ممتاز ويثبت أنه مدرب كبير.

- كمشجعة ليوفنتوس، كيف كان مشهد رحيل ديل بييرو عن الفريق؟

ديل بييرو سيظل دائماً في قلوبنا، سيظل بالنسبة لنا بطلا وقائدا عظيما.

- أخبرينا بقصة توقعك للمباريات

المسألة بالنسبة لي لعبة لا أكثر، أقوم بالتعاون مع شبكة توتو يوفي بعمل توقعات بشكل مثير للمباريات.

توقعت تعادل اليوفي أمام ريال مدريد في إياب دوري الأبطال وكذلك فوز يوفي على إنتر بهدفين لهدف وهو ما حدث، كما قلت هي مجرد لعبة بالنسبة لي حتى الآن.

- من كان لاعبك المفضل عبر تاريخ كرة القدم ؟

بالتأكيد باجيو وهناك مارادونا أيضاً.

- رسائل إلى بوفون ، بيرلو؟

إلى بوفون، تذكر أنك قلت لنا أننا ذاهبون إلى برلين من أجل الفوز.

وإلى بيرلو، أنت بطل عظيم. نحن ذاهبون إلى برلين ولسنا خائفين من برشلونة يا أندريا.

- محمد صلاح سجل هدفين في يوفي هذا الموسم ، كيف كان شعورك وقتها؟

رأيت الهدفين. صلاح لاعب عظيم أتمنى أن ينضج أكثر وأكثر كي يصبح من الأبطال فمن يدري، ربما يأتي اليوم الذي أرى فيه صلاح بألوان يوفنتوس.