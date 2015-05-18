وزير التموين: انخفاض أسعار حديد التسليح بين 25 إلى 100 جنيه فى الطن

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات الحديد خفضت أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الحالى مقارنة بالشهر الماضى، بما يتراوح من 25 جنيها إلى 100 جنيه فى الطن، ومنها شركة المراكبى للصناعات المعدنية التى خفضت 25 جنيها فى الطن، حيث بلغ 4850 جنيها، وشركة إيستار إيجيبت خفضت 90 جنيها فى الطن، حيث بلغ سعر الطن 4760 جنيها، ومصر استيل خفضت 100 جنيه فى الطن، حيث بلغ 4850 جنيها.

وثبتت باقى الشركات أسعارها وهى عز الدخيلة حديد الأطوال بسعر 4990 جنيها للطن، وحديد اللفائف 4940 جنيها للطن، وحديد أطوال العز للصلب 5 آلاف جنيه واللفائف 4950 جنيها وحديد أطوال عز 5040 جنيها، وحديد اللفائف 4990 جنيها، وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5070 جنيها للطن واللفائف 5020 جنيها .

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات اليوم، أن بعض الشركات ثبتت أسعارها مثل مجموعة بشاى 4900 للطن، ومجموعة صلب مصر 4900 جنيه، وشركة ميتاد حلوان 4965 وسرحان للصلب 4820جنيها وبورسعيد الوطنية للصلب 4920 جنيها، وشركة أى أى سى 4820 جنيها للطن، والمصرية للصلب 4900 جنيه والسويس للصناعات الحديدية 4690 جنيها، والدلتا للصلب حيث بلغ 4900 جنيه للطن والمعادى ستيل 4800 جنيه، وشركة أبرا يجيبت للصلب 4800 جنيه وميدى ستيل 4850 جنيها والدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية 4725 جنيها.

وأكد الدكتور خالد حنفى، أن الإنتاج بلغ 152 ألفا و692 طنا، وأن إجمالى المعروض للتوزيع لدى الشركات 303 آلاف و137طنا، وبلغت كميات الحديد المباعة خلال الشهر الماضى فى السوق المحلى 136 ألفا و329 طنا، مشيرا إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار التى أعلنت عنها الشركات.