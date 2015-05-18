محلب ووزير الاستثمار يزوران مقر البورصة المصرية ‏

زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يرافقه أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مقر البورصة المصرية اليوم الاثنين، بعد القرار الذى اتخذته الحكومة بإيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.

وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قد أكد أنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرى والاستثمارات به، فى ظل الجهود المستمرة فى الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأضاف "القاويش"، أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصرى وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الإيراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.

- الحكومة تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة عامين

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