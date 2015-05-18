أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«اجتماع تشاوري» بين وزير الدفاع الإيراني ومسؤولين عراقيين لمحارية «داعش»

Google+ Print
«اجتماع تشاوري» بين وزير الدفاع الإيراني ومسؤولين عراقيين لمحارية «داعش» «اجتماع تشاوري» بين وزير الدفاع الإيراني ومسؤولين عراقيين لمحارية «داعش»

يبحث وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، اليوم الاثنين، مع المسؤولين العراقيين، بينهم وزير الدفاع، خالد العبيدي، “آفاق التعاون المشترك بين البلدين والأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد”.

ووصل وزير الدفاع الإيراني، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد لعقد “اجتماع تشاوري”، في وقت يستعد الحشد الشعبي للتوجه لمحافظة الأنبار لمحاربة تنظيم داعش.

و جاءت زيارة “دهقان” المقررة منذ فترة، بالتزامن مع إعلان داعش إحكام سيطرته على أغلب مناطق الرمادي في الأنبار، بعد مواجهات مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل حوالي 500 شخص.

وإثر سقوط مركز محافظة الأنبار، طالب رئيس ، حيدر العبادي، ميليشيات الحشد الشعبي الاستعداد للمشاركة في طرد مسلحي التنظيم المتشدد من المنطقة، إلى جانب القوات الحكومية،ووفقاً لـ “سكاي نيوز”.

وقال عضو الجناح الإعلامي في ميليشيات الحشد، علي السراي، لوكالة رويترز إن المقاتلين يستعدون للتوجه بأعداد كبيرة للأنبار بغرب البلاد، بعد أن تلقوا تعليمات بالتعبئة.

لكنه لم يفصح عن توقيت الانتشار ولا ونطاقه لأسباب أمنية، واكتفى بالقول إن مقاتلي الحشد كانوا ينتظرون أمر التأهب للانتشار “والآن حصلوا عليه”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة