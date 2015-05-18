21 مايو نظر تجديد حبس سيدة أعمال وآخر بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك

حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 21 مايو المقبل لنظر تجديد حبس سيدة أعمال وموظف بأحد البنوك، أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة، وذلك فى حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

كشفت التحقيقات قيام كل من "هند ع"، مواليد 1973 سيدة أعمال ومقيمة بالتجمع الخامس وسابق اتهامها فى 106 قضية تتمثل فى "شيكات وتبديد ونصب" ومحكوم عليها وهاربة فى البعض منها"، وأيضا "وسيم م" مواليد 1979 رئيس قسم خدمة العملاء بأحد البنوك ومقيم أيضا بالتجمع الخامس بالاحتيال على بعض البنوك العاملة بالبلاد والاستيلاء على أموال طائلة منها.

أسفرت التحقيقات عن قيام السيدة بإنشاء شركة وهمية تحت مسمى "الإسكندرية"، حيث تقدمت لأحد البنوك بمستندات مزورة للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء أشخاص لم يطلبوا تلك التسهيلات، على أنهم موظفون لديها فى الشركة الوهمية وبمساعدة أحد موظفى البنك حصلت على تلك القروض وقامت بصرفها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة قامت بتزوير محررات رسمية بأسماء وبيانات مواطنين تفيد عملهم بشركة الاسكندرية للاستثمار العقارى وهى شركة وهمية وبعدها تقوم بالتقدم تحت ستارها للبنوك للحصول على قروض شخصية بضمان وظائفهم بتلك الشركة دون علمهم.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة تمكنت من الاستيلاء على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من بنك واحد فقط، بينما يقوم الثانى بقبول تلك المستندات المقدمة من المتهمة رغم علمه بتزويرها وتسهيل الحصول على القرض مقابل حصوله على نسبة 30% من قيمة كل قرض وقيامة بتدوين عناوين مراسلات المجنى عليهم على محل إقامة المتهمة، كما تمكنت بذلك من استلام بطاقات ائتمانية بقيمة القروض بأسماء المجنى عليهم، وقامت بصرف قيمتها باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلى.