Kate Beckinsale تعود الى Underworld: Next Generation

أعلنت الممثلة Kate Beckinsale عن عودتها عن قرارها الذي أعلنته عام 2013 عند افتتاح فيلم Underworld: Awakening بعدم تأدية دور مصاصة الدماء المحاربة Selene في الجزء الخامس من سلسلة أفلام Underworld والذي يحمل عنوان Underworld: Next Generation. موافقة الممثلة كانت بفضل الجهود التي بذلتها شركتا Lakeshore Entertainment و Screen Gem في إقناعها خاصة بعد موافقة الممثل Theo James على العودة لتأدية دور مصاص الدماء David. الإخراج ستتولاه Anna Foerster التي عملت في السابق مع المخرج Roland Emmerich على فيلمي Independence Day و The Day After Tomorrow. السيناريو كتبه Cory Goodman وتصوير الجزء الجديد من المتوقّع أن يبدأ في براغ في أكتوبر المقبل. يذكر أن سلسلة أفلام Underworld انطلقت في العام 2003 تحت إدارة المخرج Len Wiseman وتبعتها ثلاثة أجزاء في العام 2006 و 2009 و 2012. أما Kate Beckinsale فمن المتوقّع مشاهدتها هذا العام في ثلاثة أفلام هي: Love and Friendship و Absolutely Anything و The Disappointments Room.