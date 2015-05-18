النجوم والأصدقاء يعايدون نانسي عجرم بالتغريدات والصور والفيديو

تلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم العديد من التغريدات المعايدة والمهنئة بمناسبة عيد ميلادها، الذي صادف في 16 أيار\مايو، وقامت نانسي بعمل ريتويت لأغلب التغريدات التي وصلتها خصوصاً تغريدات النحوم والأصدقاء.

وكانت الممثلة المصرية مي عزالدين من أولى المعايدين إذ كتبت لنانسي: "كل سنة وانتي طيبة يا ننوستي وعقبال مليون سنة وربنا يحميلك زوجك وبناتك ويخليهملك يا رب"، كما كتب الشاعر سمير صفير تغريدة قال فيها: "اليوم العجارم مبسوطين وفرحانين بعيد نجمتهم نانسي عجرم، انشالله بتضل أيامكم أعياد، وبتضل نجمتكم نانوسة مضوايي بكل الدني وينعاد عليها". أما الصحافي اللبناني جمال فباض فكتب لها: "بتستاهلي كل محبة الناس، كل عام وأنت بسعاده وخير".

بدورها نجوى كرمعايدت نانسي بالقول: "عقبال المية وكل شي بتتمني يتحقق يا أحلى نانسي عجرم".

أما باقي النجوم فاختاروا أن يعايدوها باللغة الانجليزية، وكانت تغريداتهم مليئة بأطيب التمنيات لنانسي ولعائلتها، والدعوات لتحقيق كل ما تتمناه في المستقبل، والنجوم هم: "راغب علامة، وهيفا وهبي، وأحلام، وجو أشقر، والمخرج فادي حداد، والممثل باسم مغنية، والإعلامي رودولف هلال، والإعلامية وفاء الكيلاني، والشاعر سليم عساف.

كما أرسل محبو نانسي فيديو تضمن معايدات من أبرز الإعلاميين والموسيقين اللذين نتمنوا لها عيداً سعيداً، وشكرت نانسي الجميع على الفيديو وكتبت: " شكر كتير كبير لكل الأشخاص والأصدقاء يلي عيّدوني بالفيديو يلي عرضتو مريم. أنا كتير بقدّر محبتكم ومعزّتكم لإلي!".

كما شكرت نانسي كل من عايدها، وقالت إنها محظوظة كونها محبوبة من قبل الجميع، خصوصاً معجبينها المقربين.

إلى جانب ذلك، أرسل المعجبون إلى نانسي العديد من الصور المرفقة بالمعايدات.

يشار إلى أن نانسي كانت قد احتفلت بعيد ميلادها على المسرح خلال حفلتها التي أحيتها في الكويت، حيث فاجأتها الشركة المنظمة للحفل بقالب حلوى أثناء وصلتها الغنائية.

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها على المسرح في الكويت

أصالة تحتفل بعيد ميلادها وهذه هي أمنتيها

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي