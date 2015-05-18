جانيت جاكسون تعود بألبوم جديد هو الأول لها بعد رحيل شقيقها

كشفت النجمة العالمية Janet Jackson أنها ستصدر ألبوماً جديداً هذه السنة، هو الأول لها منذ وفاة شقيقها ملك البوب Michael Jackson في العام 2009.

Jackson البالغة من العمر 49، والتي تزوجت في العام 2013 من الشاب القطري وسام المانع، قالت في فيديو يُسمع فيه صوتها من دون أن تظهر هي فيه شخصياً: "وعدتكم بأنكم ستسمعون الخبر مني شخصياً وحان الوقت الآن. هذه السنة سأصدر أغاني جديدة، وسأقوم بجولة عالمية جديدة".

وكانت المغنية تشير بذلك إلى رسالة نشرتها العام الماضي عبر موقع "تويتر"، ونفت فيها شائعات تحدثت عن ألبوم جديد لها. وكتبت في رسالتها تلك: "ستسمعون الخبر مني".

وعنونت Janet إعلانها الذي صدر السبت بـ"ConversationsInACafe"، ما قد يلمح إلى عنوان أو موضوع ألبومها الجديد.

يشار إلى أن Janet Jackson بدأت مسيرة منفردة العام 1986 مع ألبومها الأول Control، وهو من موسيقى هيب هوب، أما ألبومها الأخير Discipline الذي يعتمد أكثر موسيقى الالكترو، فيعود إلى عام 2008.

ومنذ وفاة شقيقها مايكل جاكسون العام 2009، علقت جانيت مؤقتاً مسيرتها الفنية.

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