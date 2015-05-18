إطلاق 160 طائراً برياً بمنطقة الخوانيج الثانية

أطلقت إدارة البيئة في بلدية دبي عدداً من الطيور البرية بمنطقة الخوانيج الثانية، وذلك بحضور المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، الذي صرح أن الفعالية تأتي في إطار حرص الدائرة على المساهمة في زيادة التنوع البيولوجي لمنطقة الخوانيج التي تعد من المحميات المقترحة، وأضاف أن هذه الخطوة تعكس جهود بلدية دبي العديدة للحفاظ على الحياة البرية وبيئة دولة الإمارات، حيث تم إطلاق 160 من الطيور البرية كالحبارى والصقور، و اليمامة المطوقة، البلابل، العصفور الدوري، والعصفور الدوري أصفر الرأس واليمامة الألماسية.

من جهة أخرى، فازت بلدية دبي بالمركز الأول في جائزة الشرق الأوسط التي ينظمها معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات عن فئة أفضل تحسين وتطوير في عمليات الشراء، صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية.

وقد تم إعلان فوز البلدية في احتفال كبير في أبوظبي حضرته مؤسسات وهيئات عديدة كانت مرشحة مع البلدية، ولكن البلدية فازت بالمركز الأول بعد أن تأهلت هي وطيران الاتحاد وشركة دو كميكال الأميركية.

وقال لوتاه إنه منذ أن بدأ العمل في إعداد الملف الخاص بالجائزة تم تشكيل فريق كبير برئاسة خالد الرئيسي وعضوية حصة العمادي ومنى الزرعوني ورحمة آل علي وحصة المرزوقي، وعكف الفريق على دراسة كافة المستندات والأوراق القديمة لكي يوضح بالكلمة الصادقة والصورة المعبرة تطور عمليات التحول إلى إدارة من دون أوراق. وقد تسلم الجائزة نيابة عن المدير العام لبلدية دبي المهندس إبراهيم يعقوب النصير مدير إدارة العقود والمشتريات وخالد موسى الرئيسي رئيس شعبة المشتريات رئيس فريق الإعداد والتقديم للجائزة مع أعضاء الفريق.

محمية المرموم

وفي إطار احتفالات البلدية بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة والذي يحمل شعار «الطاقة.. لنجعلها صديقة للطيور»، أطلقت مجموعة من الحبارى تم تربيتها وتأهيلها في محمية المرموم الصحراوية، وتميزت بأنها من الطيور المهددة بالانقراض، كما تم تصنيفها وفقاً للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، وسبب انخفاض أعدادها هو من الصقارين الذين يصطادونها على نطاق واسع بالإضافة إلى فقدانها لموائلها الطبيعية نتيجة للأنشطة التنموية، وتشمل التهديدات كذلك التصادم مع خطوط الكهرباء، وافتراسها من بعض الثدييات. ولكن مع اهتمام أصحاب السمو شيوخ الإمارات بطائر الحبارى وبرامج إكثاره على مستوى الدولة فإن أعداد الحبارى بازدياد في الدولة.

تحجيل ومتابعة

كما تم إطلاق عدد من الصقور، ويعد الصقر من الطيور الجارحة المهمة في السلسلة الغذائية والتي يعد تواجدها عاملاً مهماً للحفاظ على النظام البيئي الصحراوي وتكامله.

وقد تم إطلاق الطيور بعد أن تم تحجيل عدد منها، وتمت عملية التحجيل من خلال وضع الحلقات المعدنية والبلاستيكية في أرجلها، ويعتبر التحجيل من أقدم وأهم الوسائل في متابعة حركة الطيور عالمياً ومحلياً وتحديد مواقع تحركاتها بين الدول المختلفة، حيث يعكف المتخصصون في تلك الدول على عمليات قبض الطيور باستخدام أدوات مختلفة ووضع الحلقات على أرجل الطيور ليكون العمل متكاملاً بتبادل المعلومات بينها وخلق شبكة من التواصل من أجل المحافظة على الطيور المهاجرة من المخاطر المتوقعة خلال فترة الهجرة.

ودعت بلدية دبي الجمهور إلى عدم إيذاء هذه الطيور - المهددة بالانقراض - أو أي طيور أخرى، والحفاظ عليها وعلى الحياة البرية في الدولة.

انجاز تطوير المساحات الخضراء في حديقة مشرف نهاية يوليو

تتسلم بلدية دبي نهاية شهر يوليو المقبل مشروع تطوير المساحات الخضراء بحديقة مشرف الوطنية بعد أن أوشكت كافة الأعمال الفنية والتطويرية بها على الانتهاء، صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وقال إنه تم إنجاز 80% من حجم الأعمال المطلوبة وإن العمل يسير طبقاً للمعدل المرسوم له وفي التوقيتات المحددة سلفاً من قبل البلدية، وذلك لإضافة هكتارين من المساحة الخضراء في الحديقة، علاوة على العديد من الأعمال التطويرية والتحسينية لأقدم متنزه في إمارة دبي، والتي تحمل لجميع من يعيش على أرض دبي ذكريات جميله بطبيعتها الخلابة وبإمكانياتها المتعددة وكونها الحديقة الغابة الطبيعية في الإمارة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد مشروم مدير إدارة المشاريع في البلدية إن الأعمال التي يتم تنفيذها في الحديقة شملت زيادة ما يقارب هكتارين من المسطحات الخضراء، إضافة إلى الأعمال التي تشهدها الحديقة الآن والتي تشرف عليها إدارة المشاريع العامة بأعمال تطويرية في حديقة مشرف بمساحة 18 هكتاراً، بالإضافة إلى مناطق الاستراحة العائلية وأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي سيتم توزيعها في كامل الحديقة.

وتشمل هذه الأعمال إضافة مغطيات تربة وأزهار موسمية على جانبي طريق السيارات الدائري، وإضافة حواجز نباتية للممرات الرئيسية، بالإضافة إلى تطوير منطقة البلازا الرئيسية وإضافة عنصر مائي. كما تشمل أيضاً تنفيذ ملعب جولف مصغر بمساحة 2,000 متر مربع. وقد تم تصميمه وفقاً للمعايير الدولية بـ 18 حفرة، ليتم استخدامه خلال المسابقات العالمية. ويتضمن مسطحات مائية، مناطق جلوس مظللة، ملاعب أطفال مظللة، منطقة تدريب للمتسابقين، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء.

من جهة أخرى، شاركت بلدية دبي دائرة الأراضي والأملاك في إطلاق مبادرة «لماذا تحتفظ بها؟ أعط حياة جديدة لممتلكاتك القديمة»، وذلك يوم أمس الأحد، وتأتي المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي تقدمها وتشارك فيها بلدية دبي لأفراد المجتمع وتهدف إلى تجميع الأغراض المنزلية التي لا يحتاجها الشخص للتبرع بها لمستحقيها، كما أن لهذه الحملة أثراً إيجابياً كبيراً في المجتمع، وذلك من الناحية التطوعية والخيرية والإنسانية، كما أنها تسهم في ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي لدى موظفي بلدية دبي، وإتاحة فرصة التبرع لموظفي بلدية دبي. وتستقبل تبرعات الموظفين والموظفات في مدخل قاعة المدينة بالدائرة في الفترة من 17 وحتى 21 مايو الحالي وذلك من الساعة 10:00 صباحا وحتى 2:00 ظهراً. على أن يتم جمع كافة التبرعات التي ترد للبلدية، ومن ثم يتم التنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك لتقوم بتوزيعها بالطرق المتبعة للجهات المستفيدة.

وتشمل المواد المقترحة للتبرع المصاحف والمطبوعات الدينية، والملابس، والمواد الصحية والأدوية، والمنتجات الجلدية (أحذية وحقائب)، وأدوات الطبخ، ومكيفات ومراوح، وثلاجات، وأواني منزلية، وفساتين أعراس، ومواد غذائية، وسيتم استلام التبرعات من خلال الصناديق التي سيتم توفيرها بالموقع، وللتبرع بالمواد كبيرة الحجم يتم التواصل بالأرقام 042682000، و042030498، و042030477.

ملتقى الاستشاريين

أقامت البلدية ملتقى الاستشاريين والمقاولين بفندق البستان روتانا، وبحضور العديد من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة بدبي. واستعرض المهندس/خالد محمد صالح مدير إدارة المباني حجم العمل في قطاع البناء والتشييد وتأثيره الإيجابي في النمو الاقتصادي للإمارة ودور الاستشاريين والمقاولين في تعزيز هذا النمو.

وعن الخدمات الذكية لإدارة المباني، أكد أن جميع الخدمات الـ 77 المعلن عنها بموقع البلدية الإلكتروني هي خدمات إلكترونية ومتاحة للمتعاملين على مدار الساعة.