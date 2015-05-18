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رسمياً..انتهاء الهدنة الإنسانية في اليمن وغارات التحالف تتجنب المطارات والموانئ

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رسمياً..انتهاء الهدنة الإنسانية في اليمن وغارات التحالف تتجنب المطارات والموانئ رسمياً..انتهاء الهدنة الإنسانية في اليمن وغارات التحالف تتجنب المطارات والموانئ

أكد وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، الاثنين، أن الهدنة الإنسانية في اليمن انتهت فعلياً بسبب عدم التزام ميليشيات صالح والحوثي بوقف إطلاق النار طيلة الأيام الماضية.

وبعد ساعات على انتهاء هدنة هشة من 5 أيام ودعوة الأمم المتحدة إلى تمديدها، أعلن ياسين رسمياً نهاية العمل بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه لا يجري بحث اتفاق جديد.

إلا أن وزير الخارجية كشف أن الغارات الجوية الجديدة للتحالف، الذي تقوده ، ستتجنب المطارات والموانئ الرئيسية للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأشار إلى أن التحالف استأنف ضرباته، وذلك بعد أنباء عن غارات استهدفت مقر القصر الرئاسي في عدن وقاعدة للقوات الخاصة، وهما موقعان يسيطر عليهما الحوثيون وقوات صالح.

ومنذ الثلاثاء الماضي، التزمت قوات التحالف بالهدنة، إلا أن الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي دفعتها للرد على مصادر النيران.

ورغم انتهاكات الميليشيات المتمردة، نجحت الهدنة في تخفيف معاناة اليمنيين حيث وصلت إلى البلاد طائرات وسفن محملة بالغذاء والوقود والمؤن الطبية لملايين اليمنيين.

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