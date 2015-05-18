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مسجل خطر يغتصب فتاةً قبل زواجها بأيام بمساعدة زوجته

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مسجل خطر يغتصب فتاةً قبل زواجها بأيام بمساعدة زوجته مسجل خطر يغتصب فتاةً قبل زواجها بأيام بمساعدة زوجته

تحقق الأجهزة الأمنية في القاهرة، في البلاغ المقدم من فتاة تتهم مسجل خطر باغتصابها، بالاشتراك مع زوجته في القديمة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مأمور قسم مصر القديمة، العميد أمجد إبراهيم، بلاغًا من "س.ح" 23 عامًا يفيد بأنها تعرفت على سيدة تدعى "هبة.م" منذ 3 أشهر بجوار مستشفى القصر العيني، وذهبت معها إلى منزلها وقدمت لها كوبًا من الشاي، به مخدر ففقدت الوعي بعد تناوله، وعندما استيقظت من النوم وجدت نفسها عارية تمامًا من ملابسها وأخبرها زوج الثانية "محمد.ح" بأنه صورها وسينشر الصور عبر الإنترنت إذا ما أبلغت الشرطة.

وبعد مرور بضعة أسابيع طلب منها 5 آلاف جنيه مهددًا إياها بنشر الصور، وعندما ذهبت إليه اغتصبها مرة أخرى.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث مصر القديمة المقدم أيمن سمير،  ومعاونه الرائد محمد فؤاد، وتم توقيف المتهمين وتبين أن زوج السيدة مسجل خطر، واعترف أمام ضباط المباحث بأن المجني عليها كانت تأتي إليه بإرادتها وعاشرها معاشرة الأزواج 16 مرة، وقدم صورًا للمجني عليها في أوضاع مخلة بالآداب العامة.

وفجرت التحقيقات مفاجأة وهي أن المجني عليها تستعد لحفل زفافها الأسبوع المقبل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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