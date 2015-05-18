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برشلونة يواجه أتليتك بلباو في السوبر الإسبانية

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برشلونة يواجه أتليتك بلباو في السوبر الإسبانية برشلونة يواجه أتليتك بلباو في السوبر الإسبانية

بعد حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميا الموسم الحالي سيلاقي فريق أتليتك بلباو في منافسات السوبر الإسبانية مطلع الموسم المقبل.

وتوج برشلونة بلقب الدوري يوم الأحد بفوزه على أتليتكو مدريد بهدف دون رد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الجولة 37 من المسابقة وسيلعب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام بلباو يوم الجمعة 29 مايو المقبل.

وسواء توج برشلونة أو بلباو بلقب الكأس، فإنهما سيتواجهان مجددا في كأس السوبر بعد أشهر قليلة وفقا للوائح الاتحاد الإسباني التي تمنح وصيف الكأس حق المشاركة في السوبر في حالة ما إذا كان بطل الدوري والكأس هو نفس الفريق.

وكان برشلونة وبلباو قد تواجها في كأس السوبر الإسبانية عام 2009 بعد فوز البلوجرانا بالدوري في أول موسم لمدربه السابق جوسيب جوارديولا. فاز رفاق ميسي بلقاء الذهاب خارج ملعبهم 2-1 ثم على ملعب كامب نو 3-0، وكانوا قبلها بأشهر قليلة قد توجوا بالكأس على حساب نفس الفريق بالفوز 4-1 على ملعب "مستايا" بمدينة فالنسيا.

وأحرز برشلونة لقب الدوري الموسم الحالي للمرة رقم 23 في تاريخه، ويطمح لتحقيق الثلاثية التاريخية مع مدربه لويس إنريكي حين يلاقي بلباو بنهائي الكأس على ملعب كامب نو، ثم يواجه يوفنتوس الإيطالي في الملعب الأوليمبي بمدينة برلين الألمانية في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 6 يونيو المقبل.

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