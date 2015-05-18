الكهرباء تتعاقد مع ملاك المشروعات السياحية بسهل حشيش لتوصيل التيار

وقعت شركة توزيع كهرباء القناة، مع عدد من مستثمري، وملاك المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة تعاقدات علي توصيل التيار الكهربائي، لمنشأتهم السياحية والفندقية، وذلك بعد قامت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بقطع التيار الكهربائي لعدة أيام عن منشأتهم، ورفض الشركة إمداد المشروعات السياحية بالتيار، ومحاولة إجبارهم علي توقبع عقود إحتكار لتوريد التيار الكهربائي .

حيث نجحت الجهود التي قام بها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وحافظ سمان رئيس جهاز حماية المستهلك، في إنهاء مشكلة العشرات من المشروعات السياحية والفندقية، حيث أصدر وزير الكهرباء توجيهات، للمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، بسرعة إنهاء التعاقدات حيث تم توصيل التيار الكهربائي، لعدد من المشروعات السياحية، وإنهاء إحتكار الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وقام المهندس شكري يوسف رئيس قطاع كهرباء البحر الأحمر، بالتوقيع علي عدد من التعاقدات وجاري إستكما باقي العقود.

فيما أرسل العشرات من الأجانب المقيمين بسهل حشيش، وعدد من ملاك المشروعات السياحية شكرهم للجهود التي قادها محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، في حل المشكلة في نحو 48 ساعة، وحماية المنشأت السياحية وإعادة التيار الكهربائي لها.

وكانت نيابة الغردقة بإشراف المستشار إسلام رمضان المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، قد بدأت التحقيقات في البلاغات المقدمة، من ملاك عدد من المشروعات السياحية بمنطقة سهل حشيش ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بسبب قطع التيار الكهربائي عن منشأتهم الفندقية والسياحية ، بالرغم من الإلتزام بسداد جميع المستحقات المالية للشركة المصرية وإتهم مقدموا البلاغ إدارة شركة المنتجعات السياحية بممارسة الإحتكار وإجبارهم علي الحصول علي التيار الكهربائي منهم بالمخالفة لقرارات جهاز حماية المستهلك، ومرفق تنظيم الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن أي منشاة وأن الترخيص الصادر لشركة المنتجعات المصرية بالتوزيع فقط وليس الإحتكار.

وإتهم مقدموا البلاغ عادل حماد رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد إبراهيم كامل العضو المنتدب للشركة، بممارسة الضغوط علي المستثمرين وملاك المنشأت الفندقية والسياحية، للتوقيع علي عقود توريد الكهرباء من شركة المنتجعات السياحية.

> وطالبوا بأن يتم التعاقد علي الحصول علي التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء دون اللجوء لوسيط.