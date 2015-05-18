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تجديد حبس عامل 15 يوما قتل موظفا بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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تجديد حبس عامل 15 يوما قتل موظفا بسبب خلافات الجيرة بسوهاج تجديد حبس عامل 15 يوما قتل موظفا بسبب خلافات الجيرة بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية ناصر عز الدين، بتجديد حبس المتهم "خلف. ش. ه" عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شخص بمطواة بسبب خلافات الجيرة، بقرية روافع القصير بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا بعثور أهالى قرية روافع القصير على جثة ملقاة بالزراعات بذات الناحية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات وجود جثة مسجاة على ظهرها لشخص فى العقد السادس من العمر يرتدى كامل ملابسه، حيث تبين أنها لـ"رشاد الدين ع ى" 66 عاما موظف، وبمناظرتها تبين إصابتها "بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى".

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "خلف.ش.ه" 42 سنة عامل، بعد قيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته، التى أودت بحياته، بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.
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