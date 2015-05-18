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ارتفاع عدد أبراج الضغط العالى المنهارة بالبحيرة نتيجة أعمال إرهابية لـ5

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تلقى قبل قليل العميد جمال يس، مدير الحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على 4 عبوات ناسفة شديدة الانفجار أسفل برج كهرباء بقرية أنور المفتى بأبوحمص، وتم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

تم عمل كردون أمنى حول المنطقة الكائنة بأرض زراعية دائرة المركز، وجار تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات، برئاسة المقدم ياسر سلام، وجار التعامل مع العبوات الناسفة.

من جانبه صرح العميد جمال يس، مدير الحماية المدنية، بأن أحد أبراج الكهرباء الثلاثة الذين تم تفجيرهم بنطاق قرية زرقون تسبب فى سقوط برجين آخرين ليصبح إجمالى عدد الأبراج التى سقطت 5 أبراج.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>- إرهابيون يفجرون "برج ضغط عالى" بأسوان باستخدام 3 عبوات بدائية الصنع

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مصر 365