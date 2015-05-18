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رئيس جامعة قناة السويس يقرر استبعاد الجهاز الإدارى للمستشفى التخصصى

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رئيس جامعة قناة السويس يقرر استبعاد الجهاز الإدارى للمستشفى التخصصى رئيس جامعة قناة السويس يقرر استبعاد الجهاز الإدارى للمستشفى التخصصى
قرر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس استبعاد عدد من أفراد الجهاز الإدارى للمستشفى التخصصى بالجامعة وتحويلهم للتحقيقات لعدم التزامهم بالمهام الوظيفية، كما قرر مراجعة طريقة الحسابات مع المرضى المترددين على المستشفى التخصصى وحسن التعامل معهم وذلك فى إطار الإصلاحات الإدارية التى يقوم بها رئيس الجامعة لتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية.

كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية لكلية الطب البشرى استقبله خلالها الدكتور أمجد مطر عميد الكلية الدكتور طارق فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حيث تفقد أعمال الإنشاءات بالكلية وتابع تنفيذ أعمال الكلية فى مجال الجودة والتقى بعدد من العاملين وأثنى على جهودهم لرفع شأن الكلية.
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