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القبض على شخصين لتحريضهما على العنف وضبط 34 هاربا من تنفيذ أحكام بسيناء

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القبض على شخصين لتحريضهما على العنف وضبط 34 هاربا من تنفيذ أحكام بسيناء القبض على شخصين لتحريضهما على العنف وضبط 34 هاربا من تنفيذ أحكام بسيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، قبل قليل، فى بيان لها عن تنفيذها حملة أمنية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى والأمن العام والأمن الوطنى، مدعومة بقوات الأمن المركزة بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وضبط كل من "ا م ك م"، "ا م م ش"، دائرة قسم شرطة ثان العريش، المذكوران بحسب البيان، ضمن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن العناصر المتطرفة ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعرضهما على النيابة العامة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص 48 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 34 محكوما عليهم، كما تم ضبط 235 مخالفة مرورية.

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مصر 365