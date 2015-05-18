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انتشال جثة عامل غرق بنهر النيل لعدم إجادته للسباحة بالبحيرة

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انتشال جثة عامل غرق بنهر النيل لعدم إجادته للسباحة بالبحيرة انتشال جثة عامل غرق بنهر النيل لعدم إجادته للسباحة بالبحيرة
لقى عامل مصرعه غرقا بنهر النيل فى البحيرة، حيث تلقى فجر اليوم اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود بوجود غريق بنهر النيل أمام قرية نكلا العنب دائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء قيام " أحمد محمد موسى الحلوانى" عامل ومقيم بذات القرية بالاغتسال على حافة النهر زلت قدماه وسقط به وغرق وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى إيتاى البارود.

وبسؤال عم المتوفى "جلال حسن على الحلوانى" فلاح ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 6368/2015 إدارى المركز.

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مصر 365